Душанбе, , 16:02 — REGNUM Жители столицы Туркмении теперь могут обналичивать со своих банковских карт не более 100 манатов (2 100 рублей) в сутки, хотя несколько дней назад лимит составлял 800 манатов (16 800 рублей), передает «Хроника Туркменистана».

В результате возле банкоматов начали выстраиваться еще более длинные очереди.

Также отмечается, что с конца марта текущего года в государственных продовольственных магазинах Туркмении действует лимит на оплату банковскими картами. Он составляет от 40 до 80 манатов (от 840 до 1 680 рублей) в сутки.

Госмагазины не принимают к оплате наличные деньги, и при этом зачастую отказываются обслуживать покупателей с банковскими картами, ссылаясь на отсутствие связи с банком или на то, что у них нет POS-терминалов.