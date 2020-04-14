Милан, Италия, , 16:01 — REGNUM Следует постепенно разрешать возобновление работы тем предприятиям Италии, где могут соблюдаться необходимые меры санитарной безопасности, сказал в интервью местному телевидению региона Ломбардия во вторник, 14 апреля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Если правило «всем сидеть дома» не отменять в течение многих недель и месяцев, это приведет к экономической катастрофе, отметил Сальвини.

С 14 апреля по решению правительства в Италии возобновилась работа канцелярских и книжных магазинов, а также магазинов детской одежды.

По данным на 13 апреля, в Италии умерли 20 465 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 566 (днём ранее — на 431). Выздоровели 35 435 человек, за день этот показатель увеличился на 1224 (днём ранее — на 1677). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3153 (днём ранее — на 4092). В настоящее время заражены 103 616 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 159 516.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане смогут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро, а также в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.