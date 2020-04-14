Архангельск, , 15:59 — REGNUM В Архангельской области разрешили возобновить работу парикмахерским, салонам красоты, фотоателье и ряду других организаций. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Власти региона также разрешили открыться организациям, работающим в области фотографии, лесозаготовителям, судоремонтным, полиграфическим предприятиям и ряду других учреждений.

Работники организаций должны применять средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), соблюдать режим предварительной записи потребителей и одновременной загрузки мест обслуживания потребителей услуг не более 50% от общего количества мест в залах.

Напомним, в Архангельской области выявлено 32 случая заражения коронавирусной инфекций.

Как сообщало ИА REGNUM, открыть салоны красоты после трехнедельного перерыва собирались и в Ненецком АО. Однако в последний момент от послабления режима местные власти отказались, поскольку накануне был выявлен первый случай заражения SARS-CoV-2.