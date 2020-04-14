Москва, , 15:59 — REGNUM Цена нефти марки Brent 14 апреля с утра неплохо повышалась, однако в данный момент рост приостановила, находясь на отметке выше $33,4 за баррель. С утра позитив на рынке был связан с достаточно сильной статистикой по торговому балансу, а также экспорту и импорту в Китае за март, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Так, сальдо торгового баланса Поднебесной выросло в марте почти до $20 млрд, хотя ещё в феврале было отрицательным. А импорт товаров Китаем в марте сократился в годовом исчислении всего на 0,9%, хотя консенсус аналитиков ожидал гораздо большего сокращения импорта в Китай. Но о восстановлении докризисного спроса на нефть в КНР пока говорить не приходится.

Тем временем 13 апреля сразу два производителя сланцевой нефти в США объявили о приостановке добычи нефти из-за отсутствия спроса и поиске консультанта для реструктуризации долгов.

А министр финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что федеральные власти готовы оказать помощь американским нефтяникам, пострадавшим от падения цен.

Однако он не уточнил, кому и в каком объёме будет оказываться помощь. 14 апреля прогнозируется цену на нефть Brent в интервале $33−35 за баррель», — полагает эксперт.

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