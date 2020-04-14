Ташкент, , 15:51 — REGNUM Основную ставку в Узбекистане до 15% снизили на внеочередном заседании правления Центрального банка республики, сообщили 14 апреля в пресс-службе финансового регулятора.

Основная ставка снизилась на один процентный пункт. Отмечается, что более подробную информацию представит председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов во время брифинга 15 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане объем экспортных поступлений в марте уменьшился на 10%, а денежные переводы в республику сократились на 23%. На этом фоне Центробанк начал повышать курс сума.

Читайте ранее в этом сюжете: В Центробанке Узбекистана объяснили причину ослабления национальной валюты