Сеул, , 16:00 — REGNUM В 2019 году экспорт товаров, связанных с южнокорейской культурой, составил 14,9 трлн вон (~$12,31 млрд), что на 22,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей фонда Korea Foundation for International Culture Exchange.

Известно, что экспорт «культурного контента» вырос на 19,2%, до $6,38 млрд, а потребительских и туристических товаров — на 26,1%, до $5,93 млрд.

Отмечается, что среди культурного контента $4,7 млрд пришлось на игры, $533 млн — на музыку, $368 млн — на продукты теле‑ и радиовещания. Среди потребительских и туристических товаров $969 млн пришлись на косметику, $771 млн — на продукты питания, $2,65 млрд — на продукцию туристической отрасли.

Эксперты отмечают, что увеличение показателей связано с ростом популярности южнокорейской группы BTS и нашумевшим фильмом режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты».