Киев, , 15:49 — REGNUM Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины в текущем году на 7,7%.

Об этом говорится в апрельском отчете Фонда о перспективах развития мировой экономики.

Безработица в этом году, по оценкам аналитиков основного кредитора Украины, составит 10,1%.

Вместе с тем, Фонд прогнозирует, что в следующем году ситуация улучшится и рост экономики Украины составит 3,6%.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Верховная рада Украины проголосовала за изменения в госбюджет страны, согласно которым падение ВВП Украины в текущем году составит 3,9%. Интересно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и другие министры правительства неоднократно говорили, что этот показатель согласован с западными партнерами.