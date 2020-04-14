Минск, , 15:48 — REGNUM В марте индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта по сравнению с февралем повышен на 3,3%, а с декабрем 2019 года — на 6,7%. Об этом говорится в отчёте Национального статистического комитета Белоруссии.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с начала года повышены на 0,9%. Из прочих услуг упомянуты строительные.

«Индекс цен в строительстве в марте 2020 г. по сравнению с февралем 2020 г. составил 102,8%, с декабрем 2019 г. — 100,5%, в том числе на строительно-монтажные работы — 101,1% и 98,9% соответственно, машины и оборудование — 104,7% и 101,5%, прочие работы и затраты — 103,7% и 100,5% соответственно», — сказано в официальном сообщении. Производители промышленной продукции с начала года подняли цены на 2,3%, в том числе на инвестиционные товары — на 1,8%, на 3% — на промежуточные товары, на 0,7% — на потребительские товары. Сельхозпроизводители с начала года подняли цены на 2,7%, в том числе на 2,5% в животноводстве и в растениеводстве на 3,6%.

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Напомним, в ноябре 2019 года Александр Лукашенко утвердил официальный прогноз на 2020 год. Запланированы рост ВВП Белоруссии на 2,8%, экспорт товаров и услуг — на 3,6%, а также рост инфляции до 5%. С начала 2020 года ВВП постсоветской республики сократился, однако её руководство уверено, что достигнет плановых показателей.