Москва, , 15:43 — REGNUM Объявленные на сегодняшний день правительством РФ антикризисные меры, которые составляют в общем объёме около 2.5% ВВП, российские экономисты считают недостаточными, а стремление переложить на частный бизнес издержки, связанные с принудительным карантином, недальновидными. Об этом речь идёт в докладе фонда «Либеральная миссия» «Коронакризис-2020: Что будет и что делать? Сценарии развития кризиса и необходимые меры экономической политики».

Группа экономистов, в числе которых директор Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова, бывший заместитель председателя Банка России Сергей Алексашенко, профессор НИУ ВШЭ, бывший замминистра финансов Олег Вьюгин, руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, указали на то, что ранее отработанные сценарии прохождения кризисов, например, кризиса 2008 — 2009 гг. на этот раз могут не сработать.

«Поэтому правительству не стоит «готовиться к предыдущей войне», — считают эксперты.

«В отличие от прежних кризисов […] причиной нынешнего являются принудительное сокращение экономической активности компаний и потребительской активности населения», — подчеркивают аналитики.

В такой ситуации малое и среднее предпринимательство становится тем сектором, который больше всего нуждается в помощи. Однако, как указывают экономисты, механизмы их поддержки, в отличие от механизмов поддержки крупных предприятий и реального сектора, «не знакомы российскому правительству, не разработаны и организационно плохо обеспечены».

Поэтому экономисты предлагают свои пути выхода из кризиса. Так, они считают необходимым существенное расширение поддержки, предоставляемой экономике и, в особенности, малому и среднему бизнесу и населению. В консервативным варианте меры поддержки должны быть увеличены до объема 4% ВВП (около 4.5 трлн рублей), отмечается в докладе.

Что касается помощи населению, то тут, по мнению специалистов, возможны три варианта. Так, участник обсуждения предлагают произвести доплаты пенсионерам и выдать всем семьям субсидии на оплату ЖКХ. Более радикальная позиция предполагает выплаты по модели временного «безусловного дохода», например, для тех, кто не получает денег из бюджета и чей доход не превышал в прошлом году 1 — 1,5 млн рублей.