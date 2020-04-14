Ульяновск, , 15:34 — REGNUM В Ульяновской области торговля саженцами и рассадой будет организована в садовых обществах. Об этом сообщает Законодательное собрание региона по итогам межведомственного совещания, посвящённого началу дачного сезона.

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, предполагающей режим самоизоляции для всех, с началом садоводческого сезона рассаду можно будет приобрести перед въездами в садовые общества.

Глава профильного комитета Вячеслав Ковель отмечает, что «здоровье людей дороже любой рассады», поэтому «согласованы с председателями СНТ памятки о мерах предосторожности, которые будут розданы садоводам». Кроме того, в ряде садовых товариществах будут дежурить патрули, чтобы исключить «праздные прогулки» и компании «с шашлыками».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области начало дачно-садоводческого сезона предварительно перенесено с 15 апреля на 1 мая, но «окончательное решение» будет принято с учётом развития ситуации с коронавирусом. В части безопасности особое внимание будет уделено транспортному обеспечению.

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В Ульяновской области порядка 500 тыс. человек занимаются садоводством, насчитывается более 160 тыс. дачных и садовых участков.

Напомним, на 14 апреля в регионе официально подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом.

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