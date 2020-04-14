Черкесск, , 15:33 — REGNUM В Карачаево-Черкесии окажут помощь субъектам малого и среднего бизнеса. Указ о перечне мер поддержки подписал глава республики Рашид Темрезов.

Согласно документу на территории региона до 1 мая прекращены все плановые проверки индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса, предусмотрена отсрочка арендных платежей для предприятий, которые расположены в государственных или муниципальных зданиях.

Снижены выплаты по патенту для ИП на следующий год, благодаря тому, что уменьшены плановые показатели возможного годового дохода. Освобождены от транспортного налога до конца 2020 года предприятия, занимающиеся регулярными пассажирскими перевозками.

Также приняты меры, запрещающие повышать плату за услуги ЖКХ и ограничивать в потреблении коммунальных услуг. Снижена также норма накопления твердых бытовых отходов. В мае и апреле ИП будут платить за эту услугу лишь 5% от бывшей ранее суммы.

Все бизнесмены, которые из-за пандемии коронавируса столкнутся с проблемами при ведении своей деятельности, рекомендовано обращаться в министерство экономического развития Карачаево-Черкесии.

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