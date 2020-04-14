Пенза, , 15:45 — REGNUM Для поддержки семей с детьми в связи с непростой ситуацией с коронавирусом в правительстве Пензенской области приняли решение оставить размер платы за детские сады без изменения. Об этом информирует пресс-служба администрации Пензы.

Последние изменения в сфере оплаты за присмотр и уход за детьми в пензенских детсадах были в сентябре 2018 года. Размер платы в день за ребенка в возрасте до 3-х лет составит по-прежнему — 80 рублей, за ребенка от 3 до 7 лет — 92 рубля.

Ряд семей имеют право на льготную оплату или освобождаются от нее полностью. Так, одинокие матери со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума и родители (законные представители), имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей, оплачивают только половину предусмотренной платы. От оплаты за пребывание и питание в детсаду освобождаются семьи:

— с детьми инвалидами;

— имеющие детей-сирот, посещающих детсад;

— имеющие детей, оставшихся без попечения родителей, посещающих детсад;

— имеющие детей с задержкой психического развития, умственной отсталостью, посещающих детсад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии абонентская плата за детский сад во время нерабочих дней отменяется.

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