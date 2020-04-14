Москва, , 15:30 — REGNUM Фонд «Либеральная миссия» обнародовал доклад «Коронакризис—2020: Что будет и что делать?», в котором группа экономистов предложило российским властям раздать деньги населению.

Доклад подготовили в том числе экономисты и эксперты из Высшей школы экономики, Sciences Po и Чикагского университета.

Эксперты полагают, что для поддержки экономики, государство должно выделить жителям и бизнесу от 4,5 до 10 трлн рублей.

Объем поддержки нужно довести до 4−6% ВВП, в консервативном сценарии — 10%, тогда как сейчас, отмечают экономисты, на минимизацию негативных последствий коронавируса направлены 1,2% ВВП.

Читайте также: Мировая экономика начнет восстановление в третьем квартале — эксперт

В частности, экономисты Сергей Гуриев предложил российскому правительству обеспечить взрослых граждан временным безусловным доходом — по 20 тыс. рублей в месяц до окончания карантина. Это обойдется бюджету РФ в 2 трлн рублей, подсчитал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство выделило из резервного фонда более 3 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые лечат пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Минобороны России получит 2 млрд 293,9 млн рублей, Росгвардия 21,8 млн рублей, ФМБА — 284,4 млн рублей, ФСБ — 120,7 млн рублей, ФСИН — 223,4 млн рублей, управление делами президента РФ — 194,8 млн рублей.

Добавим, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 заболевших COVID-19 в 82 регионах. За последние сутки добавилось 2774 подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции в 51 регионе страны.

Читайте также: Путин указал на необходимость экстраординарных мер для борьбы с COVID-19