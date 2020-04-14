14 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 15:26 — REGNUM Депутаты парламента Японии согласились снизить на год свои ежемесячные зарплаты на 20%. Решение поддержано депутатами как правящей коалиции, так и представителями оппозиционных партий.

Флаг Японии

Как сообщает информационное агентство «Киодо», соответствующий законопроект направят на утверждение в парламент. Сокращать выплаты намерены с мая. «В стране сохраняется крайне тяжелая ситуация, население столкнулось с большими трудностями. Важно, чтобы в этот период парламент был вместе с народом», — заявил глава фракции правящей Либерально-демократической партии Хироси Морияма.

Депутаты обеих палат в месяц получают почти $12 тысяч каждый. Часть зарплат парламентариев пойдёт на компенсации и выплаты японцам в связи с потерями от различных ограничений, связанных с распространением инфекции.

«А министры правительственного кабинета во главе с премьером Синдзо Абэ приняли решение отменить запланированные на весенние каникулы «золотая неделя» зарубежные поездки», — сообщает портал Nippon.com.

Так, министр иностранных дел Тосимицу Мотэги отменил поездку в латиноамериканские страны, включая Аргентину. Остаться на родине намерен и министр обороны Таро Коно. Сообщается, что премьер-министр Абэ намерен «сосредоточиться на борьбе с коронавирусом в период отпусков». Это, надо понимать, означает и отказ от посещения Москвы в период пока официально не отмененных торжеств по случаю 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

А вот большинство депутатов российской Госдумы, если верить сетевому изданию «Открытые медиа», не поддержали идею уменьшения своих зарплат ради помощи нуждающимся в условиях пандемии коронавируса. Их взгляды разделяют и московские народные избранники.

Это же издание сообщает: «Согласно подсчетам журналистов, помимо зарплаты в 350−400 тыс. рублей, депутаты получают еще и большое количество льгот, включая личного водителя и служебную квартиру. Общая сумма расходов на одного депутата Госдумы сейчас составляет 1,5 млн рублей в месяц.

Заместитель главы фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил интернет-изданию, что сначала надо посмотреть, как будет развиваться ситуация с кризисом. Его коллега по фракции Евгений Марченко, напротив, выступает резко против идеи сокращения зарплаты».

А члены депутатской группы «Справедливая Россия» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым готовы перевести зарплату за апрель в поддержку российских врачей. «Надеюсь, что сегодня-завтра выяснится счет, куда можно эти деньги перевести, и мы эти деньги переведем», — заявил Миронов.

Хотя в ЛДПР назвали решение «Справедливой России» популистским, в действительности, если бы все «слуги народа», высокооплачиваемые чиновники, топ-менеджеры, деятели культуры, а главное, «заработавшие» при приватизации народного достояния долларовые миллиардеры, что называется, «потрясли мошной», на собранные средства можно было бы в какой-то степени ослабить финансовое напряжение, связанное с борьбой с обрушившимся на нас коварным вирусом. Во всяком случае, можно было бы освободить пенсионеров старше 70 лет от вводимого по предложению президента РФ обложения доходов с «гробовых» вкладов, которые старики, отказывая себе, собирают, чтобы облегчить своим детям бремя все дорожающих похорон.