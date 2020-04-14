Тбилиси, , 15:29 — REGNUM Продажа валютных запасов для поддержания национальной валюты Грузии лари в дальнейшем будет нецелесообразна, если колебание ее курса будет происходить под влиянием панических настроений в стране. Об этом говорится в отчете Центра исследования экономической политики (EPRC) в Грузии, опубликованном 14 апреля на сайте организации.

В отчете отмечается, что из-за падения курса лари в марте Национальный банк провел три валютных интервенции на общую сумму $100 млн. Курс удалось стабилизировать. Согласно исследованиям EPRC, ослабление национальной валюты было связано с паникой, вызванной новостями о вспышке коронавируса.

«Очевидно, что расходование резервов в будущем для смягчения паники не будет приемлемой политикой. В конечном итоге, реального основания для краткосрочного колебания лари не существовало», — говорится в отчете. В нем также призывают правительство страны в дальнейшем участвовать в экономической политике вместе с Нацбанком.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте из-за колебаний на мировой валютном рынке лари опустился до исторического минимума.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии потерявшим работу будут платить пособие – МВФ