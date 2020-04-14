Москва, , 15:24 — REGNUM По итогам первых трёх месяцев 2020 года дилеры Lexus в России реализовали 4209 новых легковых машин, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В марте на российском авторынке было продано 2244 легковых автомобиля бренда Lexus. Это на 30% больше, чем год назад. Таким образом, автомобили марки Lexus заняли третье место среди автопроизводителей в российском сегменте премиальных автомобилей. При этом доля бренда в общем объёме продаж авто в РФ составила 13,7%.

Наиболее продаваемой моделью японской компании среди российских автолюбителей в первом квартале текущего года стал кроссовер RX. За три месяца его купили 2408 человек — на 49% больше, чем год назад.

В тройку лидеров модельного рейтинга Lexus также попали премиальный кроссовер NX (965 ед.; +2%) и внедорожник LX (594 ед.; — 25%).

Напомним, всего на российском авторынке в марте был продан 162 321 автомобиль — на 4% больше, чем год назад.

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