Нур-Султан, , 15:22 — REGNUM Объем услуг на рынке связи в Казахстане по итогам первого квартала 2020 года составил 211,2 млрд тенге ($496 млн), что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 14 апреля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Доходы компаний от услуг на интернет-связь выросли на 13,5%, до 76,7 млрд тенге ($180 млн), от услуг интернет-провайдеров — на 2,7%, до 25,9 млрд тенге ($61 млн), от мобильной связи — на 8,8%, до 56,7 млрд тенге ($133 млн). После введения режима чрезвычайного положения в стране вырос спрос на услуги связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что интернет-система в республике не выдержала нагрузку, связанную с введением дистанционного обучения и удаленной работы.

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