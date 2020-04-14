Москва, 14 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Госдума создала комиссию по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента.
Комиссию возглавит депутат Госдумы Дмитрий Сазонов («Единая Россия»).
В состав комиссии войдут представители всех думских фракций. Предполагается, что комиссия будет работать в оперативном режиме.
Решение принято на фоне спада экономики из-за распространения коронавируса в стране.
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