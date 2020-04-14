Саратов, , 15:15 — REGNUM Глава администрации Саратова Михаил Исаев проинспектировал ремонт тротуаров в городе, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на Крымском проезде снятие верхнего слоя на тротуаре произвели частично, хотя бордюры уже установлены. Такие работы, по словам градоначальника, приниматься не будут, всё должно быть выполнено в рамках установленных смет. Работы примет независимая лаборатория, и если они будут выполнены неправильно, оплаты не будут, заявил Исаев.

Проверку также не прошли тротуары рядом со школой №53 по улице Чернышевского. Контроль за этим адресом мэр оставил за собой лично.

Напомним, что в Саратове запланирован ремонт тротуаров вблизи 356 социальных объектов, что составляет 56% от общего количества значимых учреждений города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове с 7 апреля начался ремонт тротуаров. Благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, на реконструкцию пешеходной части дорог в бюджет города поступило 500 млн рублей. В Саратове масштабный ремонт рассчитывают провести за три года. Приведение тротуаров в порядок — первый этап большого проекта.

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