Кондрово, Калужская область, , 18:11 — REGNUM В Кондровском участковом лесничестве Калужской области, расположенном вблизи нефтеперерабатывающего завода, обнаружено около 200 погибших сосен, сообщили 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM в Калужской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Сосновый лес regnum

По информации надзорного ведомства, согласно заключению специалистов, причиной гибели деревьев стала хозяйственная деятельность нефтебазы. Лесному фонду причинен ущерб в размере более 12 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган. Возбуждено уголовное дело об уничтожении лесных насаждений, причинившем крупный ущерб. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с крупным штрафом

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