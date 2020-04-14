Джакарта, , 14:44 — REGNUM В ходе видеосаммита глав государств и правительств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) был скорректировал прогноз экономического роста в регионе, сообщает Antara.

«Министр иностранных дел Вьетнама заявил, что темп экономического роста АСЕАН, который первоначально составлял 4,7%, будет скорректирован до 1%», — заявила на пресс-конференции глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе Юго-Восточной Азии было выявлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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