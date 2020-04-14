Москва, , 14:29 — REGNUM Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность, на динамику рынка труда. Об этом сегодня, 14 апреля, в ходе совещания по экономическим вопросам с министрами заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Нарушены многие кооперационные, как мы говорили, торговые, хозяйственные связи. Предприятия из-за необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы, — добавил российский лидер. — Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг».

Кроме того, подчеркнул Путин, отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики.

«А это значит, что многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу», — сказал глава государства.