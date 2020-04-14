Нижний Новгород, , 14:28 — REGNUM В Нижегородской области продезинфицировали 3 миллиона квадратных метров общественных территорий, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятия проведены в 34 городах и районах области. Специалисты обработали придомовые территории, детские площадки, остановки и дороги.

«Сейчас у нас регулярно обрабатывается почти 90 процентов подъездов. А всего их — порядка 50 тысяч. Также дезинфицируем общественные территории, дворы, детские площадки. Районы продолжают закупать специальные дезсредства. Будем стараться в кратчайшие сроки организовать работы в каждом муниципалитете», — отметил губернатор Глеб Никитин.

По рекомендации Роспотребнадзора дезинфекцию подъездов необходимо проводить два раза в день. Обрабатывать нужно панель домофона, дверные ручки, перила, выключатели, стены, полы, почтовые ящики, лифтовые кабины.