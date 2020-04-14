Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Статусом безработных в Петербурге к концу апреля могут обладать порядка 25 тыс. человек. О таком прогнозе рассказала 14 апреля директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлия Горохова, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Гороховой, за две прошедшие «нерабочие» недели на биржу труда как новые безработные обратились две тысячи человек. Больше всего пострадала сфера обслуживания, туризм, гостиничный бизнес, общепит и торговля непродовольственными товарами.

«Мы ожидаем на следующей неделе, что это будет порядка 18,5 [тысяч], где-то через две недели, к концу апреля это может быть порядка 22 тысяч, может быть, даже до 25 тысяч человек мы прогнозируем», — сказала Горохова.

Она не рискнула предсказать динамику безработицы на более длительный срок, так как это зависит от срока ограничительных «карантинных» мер. На ее взгляд, ситуация прояснится через одну-две недели.

«Потому что сейчас это может быть та же примерно цифра, а может цифра очень даже и увеличиться», — сказала Горохова.

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