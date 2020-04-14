Брянск, 14 апреля 2020, 14:28 — REGNUM Защитные костюмы для медицинских работников начала выпускать Дубровская швейная фабрика в Брянской области. Предприятие уже получило сертификат соответствия на изготовление такого набора одежды, сообщил 13 апреля губернатор Александр Богомаз на своей странице в социальной сети.
В защитный комплект входят штаны, рубашка, халат и косынка. Дубровская швейная фабрика оформила добровольный сертификат соответствия на производство подобных наборов, в ближайшее время будет получен сертификат, подтверждающий назначение этой продукции как медицинского изделия.
Брянские предприятия также выпускают порядка 50 тысяч масок в день.