Брянск, , 14:28 — REGNUM Защитные костюмы для медицинских работников начала выпускать Дубровская швейная фабрика в Брянской области. Предприятие уже получило сертификат соответствия на изготовление такого набора одежды, сообщил 13 апреля губернатор Александр Богомаз на своей странице в социальной сети.

В защитный комплект входят штаны, рубашка, халат и косынка. Дубровская швейная фабрика оформила добровольный сертификат соответствия на производство подобных наборов, в ближайшее время будет получен сертификат, подтверждающий назначение этой продукции как медицинского изделия.

«Владимир Путин акцентировал внимание на том, что врачи сегодня работают в режиме крайней напряжённости, и они должны быть обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. В Брянской области медики тоже работают по 24 часа в сутки, именно поэтому мы работаем над тем, чтобы защитить их и обеспечить всем необходимым для бесперебойной работы. По моему поручению ряд предприятий региона в максимально короткие сроки организовали производство средств индивидуальной защиты для медиков», — написал губернатор.

Брянские предприятия также выпускают порядка 50 тысяч масок в день.