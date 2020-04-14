Кейптаун, , 14:23 — REGNUM По данным Всемирного банка, странам Африки к югу от Сахары потребуется около 100 млрд долларов США, чтобы противостоять воздействию пандемии коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на отчет банка «African Pulse».

«В то время как регион может нуждаться в чрезвычайном экономическом стимулировании в размере 100 млрд долл. США, мораторий на долг сможет немедленно обеспечить ликвидность и расширить фискальное пространство правительств африканских стран», — говорится в отчете, в котором анализировалось состояние экономик стран региона за последние два года.

Пандемия коронавируса уже спровоцировала рецессию в большей части мира, отметили эксперты. В 2018 году страны Африки к югу от Сахары выплатили около 35,8 млрд долл. США в счет обслуживания долга, что составляет 2,1% валового внутреннего продукта (ВВП) региона.

В ходе веб-трансляции во время представления отчета, Альберт Цойфак, главный экономист Всемирного банка в Африке, сказал: «Анализ показывает, что пандемия может стоить региону от 37 до 79 млрд долларов США с точки зрения потерь продукции в 2020 году». Он также отметил, что ожидается негативное влияние коронавируса на благосостояние домохозяйств.

Он заявил, что коронавирус может привести к серьезному кризису в области продовольственной безопасности в регионе, и ожидается, что сельскохозяйственное производство сократится до 2,6%.

По мнению экспертов, пандемия уже привела к ослаблению фискальной политики правительств в регионе, вынудив ряд стран обратиться за помощью к таким кредиторам, как Всемирный банк и Международный валютный фонд.