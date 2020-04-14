Саратов, , 14:25 — REGNUM В Саратовской области с 1 марта 2020 года уволились 113 врачей, сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов в ходе брифинга.

По словам представителя минздрава, речь идет о тех специалистах, которые прекратили работу и до сих пор не трудоустроены, сообщает ИА «Свободные новости». В прошлом году за этот же период уволился 101 человек.

Также замминистра отметил, что в создаваемый в регионе обсерватор будут направляться только здоровые люди, не имеющие возможности самоизолироваться дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области открытие обсерватора запланировано к 15 апреля. Обсерватор может принять 200 человек, в нем будет организовано четырехразовое питание и медицинское наблюдение.

Читайте также: В Саратовской области откроют обсерватор