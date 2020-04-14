Нижний Новгород, , 14:16 — REGNUM На территории нижегородского трамплина начались сезонные работы по озеленению, —сообщает пресс-служба правительства области.

Специалисты до конца апреля отсыплют газоны плодородным грунтом и засеют травой территорию трамплина.

Объект К-60 был сдан в эксплуатацию 31 марта, на три недели раньше срока. Государственный контракт на строительство трамплина был заключен в декабре 2018 года. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ составила 193 млн рублей, деньги выделены из бюджета Нижегородской области.