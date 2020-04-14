Москва, , 14:15 — REGNUM В России предприниматели ничего бы не получили от введения режима чрезвычайного положения, так как ограничены были бы не только конституционные права граждан, но и право частной собственности. Об этом 14 апреля на своей странице в социальной сети Facebook написал экономист Василий Колташов.

«Постоянно слышу, что в РФ необходимо введение режимов чрезвычайной ситуации. Самое важное тут — неравномерность распространения проблемы с заболеваемостью коронавирусом по всей стране. А чрезвычайный режим потребовал бы единых мер во всех регионах. Это неправильно. Сейчас мы наблюдаем более гибкую практику, которая и не ограничивает значительным образом прав и свобод общества, и обеспечивает действия по защите здоровья людей, — написал Колташов. — Наконец, известно: режим ЧП парализовал бы структуры гражданской власти, которые ныне работают на решение проблемы. Парализовало бы и общественные структуры. Предприниматели бы ничего не получили от ЧП, так ограничения легли бы не только на применение конституционных прав граждан, но и на право частной собственности. Между тем ситуация и так является форс-мажором, и как показывает судебная практика, бизнес может это использовать».

Есть и ещё одна сторона проблемы. Как пояснил Колташов, режим ЧП дает право работодателям прекратить трудовые договоры из-за чрезвычайных обстоятельств.

«А увеличивать экономические потери сейчас было бы нелепо; массовые увольнения сейчас ни к чему», — подчеркнул эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ в первом чтении приняла поправки, снижающие налоговую нагрузку на бизнес, покупающий маски, тест-системы, медоборудование и средства индивидуальной защиты от коронавируса.

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