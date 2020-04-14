Милан, Италия, , 14:13 — REGNUM В марте 2020 года по предварительным данным уровень потребления в Италии снизился на 31,7% в сравнении с показателями марта 2019 года, сообщили в бизнес-ассоциации Confcommercio во вторник, 14 апреля.

По итогам первого квартала снижение составило 10,4% к показателям за первый квартал 2020 года. При этом в экономике есть сектора, в отношении которых снижение объема потребления достигает 100%, отметили эксперты.

По данным на 13 апреля, в Италии умерли 20 465 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 566. Днем ранее число умерших носителей вируса увеличилось на 431. Выздоровели 35 435 человек, за день этот показатель увеличился на 1224 (днём ранее — на 1677). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3153 (днём ранее — на 4092). В настоящее время заражены 103 616 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 159 516.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане с могут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.