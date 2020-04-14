Ново-Огарево, Московская область, , 14:12 — REGNUM В ЕАЭС следует рассмотреть возможность о снижении или обнулении таможенные пошлины на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей. Подумать над этим вопросом сегодня, 14 апреля, в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического союза предложил президент РФ Владимир Путин.

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Также глава государства призвал поддержать те сектора экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Речь идёт прежде всего о воздушном транспорте, туризме, гостиничном бизнесе, сфере развлечений и досуга, общественного питания, культуры и спорта»,— уточнил Путин.

Российский лидер указал на необходимость разумных и пропорциональных мер борьбы с COVID-19, чтобы они в итоге не привели к разрыву «наработанных десятилетиями кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению взаимных инвестиций».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин указал на необходимость принятия экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом. Только они, по словам главы государства, позволят остановить распространение пандемии.

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