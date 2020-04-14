Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM Уже 600 петербургских предприятий гостиничной и туристической сферы, а также сферы общественного питания подали заявления на отсрочку арендной платы за второй и третий кварталы 2020 года. Об этом сообщили 14 апреля в пресс-службе Смольного.

«Отсрочка распространяется на договоры аренды городских земельных участков, объектов нежилого фонда и договоры на размещение нестационарных торговых объектов», — пояснили в городской администрации.

Согласно постановлению губернатора, на получение отсрочки могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма.

Как заявляют в Смольном, городской комитет имущественных отношений готовит предложения для расширения мер поддержки по отсрочке арендной платы.

Кроме того, идет разработка законопроекта, согласно которому будут отменены арендные платежи за второй квартал для субъектов малого и среднего бизнеса в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности и иных сферах, пострадавших от вынужденного приостановления деятельности.