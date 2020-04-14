Джакарта, , 14:12 — REGNUM Правительство Индонезии стремится свести к минимуму воздействие вспышки COVID-19 на экономический сектор страны с помощью различных стратегий, сообщает Antara.

В канцелярии президента Индонезии пояснили, что правительство извлекло ценные уроки из опыта нескольких экономических кризисов, обрушившихся на Индонезию в 1998 и 2008 годах.

«Мы стараемся, насколько это возможно, не допустить, чтобы покупательная способность людей упада слишком сильно, а деловой мир не мог функционировать», — заявили в канцелярии президента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 апреля в Индонезии выявлено 4839 случаев заражения коронавирусом.

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