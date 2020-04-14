Ростов-на-Дону, , 14:10 — REGNUM В Ростовской области в марте на фоне ажиотажного спроса подорожали крупы, овощи, фрукты и масло. Это следует из данных, полученных специалистами Ростовстата, передаёт ИА REGNUM.

Как указано в докладе, крупы и бобовые за месяц подорожали на 3,3%, плодовоощная продукция — на 2,6%, масло сливочное — на 2%. Также отмечается рост стоимости макаронных изделий — на 1,7%, а также мяса и птицы — на 1,3%. Подешевели только яйца — на 2,3%.

ИА REGNUM напоминает, что в марте в Ростовской области был зафиксирован ажиотажный спрос на товары первой необходимости и продукты длительного хранения. Жители региона покупали впрок крупы, сахар, консервы.

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