Москва, 14 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ поручила Министерству экономического развития проверить, каким образом букмекерские компании попали в список системообразующих предприятий. Об этом 14 апреля сообщается на сайте прокуратуры.
В ведомстве заявили, что получена информация о включении организаций, осуществляющих букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий. Ответственным за формирование списка является Минэкономразвития РФ.
«Минэкономразвития поручено дать правовую оценку обоснованности отнесения ряда предприятий к числу системообразующих», — говорится в сообщении.
Напомним, 3 апреля стало известно, что в число системообразующих попала букмекерская контора «Фонбет». Этот список предполагает, что финансовое состояние организаций, включённых в перечень, будет контролироваться российскими властями.
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11 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил об утверждении новых критериев отбора системообразующих предприятий. В новом перечне не оказалось такой сферы, как «деятельность тотализаторов, букмекеров». Из списка исключили и букмекерскую контору «Фонбет».
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