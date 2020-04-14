Симферополь, , 14:15 — REGNUM В международном аэропорту Симферополь зафиксировали рекордное падение пассажиропотока. Об этом ИА REGNUM 14 апреля сообщили в пресс-службе аэропорта.

«За весь день 13 апреля аэропорт принял и отправил 480 пассажиров, что в 19 раз меньше, чем в этот же день 2019 года. Среднее количество занятых в самолётах мест не превысило 20%», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в международном аэропорту Симферополь заявили рекордное падение пассажиропотока. За первые 12 дней апреля, пассажиропоток уменьшился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество рейсов в среднем сократилось на 62%.

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