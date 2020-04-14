Симферополь, 14 апреля 2020, 14:15 — REGNUM В международном аэропорту Симферополь зафиксировали рекордное падение пассажиропотока. Об этом ИА REGNUM 14 апреля сообщили в пресс-службе аэропорта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в международном аэропорту Симферополь заявили рекордное падение пассажиропотока. За первые 12 дней апреля, пассажиропоток уменьшился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество рейсов в среднем сократилось на 62%.
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