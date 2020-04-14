Москва, , 14:06 — REGNUM Количество ипотечных кредитов сокращается в системообразующих банках России, заявил 14 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что сокращение ипотечных займов может негативно отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах. «Наша экономика и бизнес столкнулись с серьезным давлением», — отметил Путин.

По его данным, объем продаж в апреле снизился на 35%. «Для многих предприятий это, действительно, сильное потрясение», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 апреля в России выявили 21 102 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 1694, скончались — 170 человек.