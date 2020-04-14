Симферополь, , 14:06 — REGNUM В международном аэропорту Симферополь зафиксировали рекордное падение пассажиропотока. Об этом ИА REGNUM 14 апреля сообщили в пресс-службе аэропорта.

«За первые 12 дней апреля, пассажиропоток в аэропорту Симферополь уменьшился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество рейсов в среднем сократилось на 62%», — уточнили в пресс-службе.

По словам специалистов, все пассажиры проходят анкетирование, сотрудники Роспотребнадзора проводят на борту самолётов термометрию мобильным тепловизором. В зоне прилета действует потоковая термометрия, а также организована работа медицинского поста.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 14 апреля в Крыму не выявили новых случаев коронавируса, всего в республике подтверждено 32 заражения SARS-CoV-2. С 15 апреля в регионе усиливают патрулирование улиц в рамках соблюдения режима самоизоляции граждан.

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