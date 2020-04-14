Стокгольм, , 14:07 — REGNUM Март стал чрезвычайно мрачным месяцем на рынке труда в Швеции. Число людей, которые зарегистрировались как ищущие работу в Службе занятости, почти удвоилось по сравнению с тем же периодом годом ранее. Потеря работы явилась прямым следствием пандемии коронавируса. Об этом 14 апреля сообщили журналисты шведского издания SVT Nyheter, которые ознакомились со статистикой.

По данным журналистов, в общей сложности в марте Служба занятости Швеции приняла более 54 500 заявок на поиск работы. Количество вновь зарегистрированных лиц, ищущих источник заработка, увеличилось более чем на 89% по сравнению с мартом 2019 года. Это подтверждается ежемесячным статистическим отчетом Шведской службы занятости Швеции.

В марте экономический кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, сильно повлиял на рынок труда в Швеции. Представители Службы занятости ранее заявляли, что число заявок граждан по различным вопросам увеличилось более чем в десять раз в течение всего лишь одного месяца — с обычных 3000 заявок в месяц до более, чем 36 800 обращений за этот же период.