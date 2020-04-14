Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Власти Грузии решили выплачивать пособия гражданам страны, потерявшим работу на фоне вспышки коронавируса. Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда, опубликованного 13 апреля на сайте кредитной организации.

В отчете говорится, что жителям Грузии будут шесть месяцев выплачивать пособие в размере 150 лари (почти 3500 руб.). Кроме того, те компании, которые не уволят своих работников на время приостановки их деятельности из-за карантина, получат от государства субсидии.

Также, по данным МВФ, грузинские власти будут предоставлять населению субсидии на приобретение основных видов продуктов. Кроме того, для поддержки бизнеса в Грузии приостановлен сбор ряда налогов для туристического сектора и связанного с ним бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический сектор стал основным в Грузии. Закрытие странами границ из-за пандемии коронавируса привело к почти полному прекращению его деятельности. Многие предприятия стали увольнять своих сотрудников.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем импорта нефтяного битума в Грузию упал из-за вспышки коронавируса