Стокгольм, , 14:20 — REGNUM Производитель автомобилей Volvo Cars и производитель грузовиков Scania планируют возобновить производство на территории Швеции уже на следующей неделе. Запуск предприятий произойдет, несмотря на введенные властями страны ограничения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом 14 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Шведский автоконцерн Volvo Cars планирует постепенно наращивать производство автомобилей, начиная с 13 апреля. Scania, в свою очередь планирует провести пару дней в тестовом режиме, а производство начнется 14 апреля. Исходя из оживления в отрасли, Volvo планирует снова начать производство некоторых автомобильных двигателей.

«Речь идет об очень ограниченном масштабе. Двигатели будут производиться, но это будет очень медленным ростом производства», — заявил пресс-секретарь Volvo Клас Элиассон.

Элиассон добавил, что когда Volvo сможет возобновить производство в полном режиме, пока остается неясным. Напомним, что ранее из-за вспыхнувшей эпидемии коронавируса компания Volvo закрыла все свои предприятия на территории Швеции. Почти вся важная автомобильная промышленность страны сейчас стоит на месте, что не может не затрагивать десятки тысяч сотрудников.