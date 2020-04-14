Москва, , 13:59 — REGNUM В России по состоянию на 13 апреля пассажиропоток через крупнейшие аэропорты страны упал на 95% год к году, сообщается в телеграм-канале Международной ассоциации аэропортов (МАА).

Динамика перевозок отражает ситуацию в 33 российских аэропортах. Так, по состоянию на 31 марта падение пассажиропотока достигло 75% в годовом выражении, 1 апреля — 83%, а 12 держалось на уровне 91−93%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на сегодняшний день подтверждено 21 102 случая заражения коронавирусом. Умерли 170 человек, 1694 выздоровели. Сделано более 1,4 млн тестов.

Сегодня, 14 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что пик распространения нового коронавируса в стране пока не преодолен.

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