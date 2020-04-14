Стокгольм, , 14:03 — REGNUM Давление со стороны шведских компаний на правительство с требованиями о помощи во время кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, является чрезвычайно огромным. В марте правительственные учреждения получили сотни запросов от частных лиц и компаний, сталкивающихся с финансовыми трудностями. Об этом 14 апреля сообщило Sveriges Radio.

«Круглы год у нас постоянный диалог с представителями шведского бизнеса и промышленности. Но сейчас это несравнимо ни с чем другим. Многие шведских компаний, которые хорошо управляются и работают во всех отношениях, сейчас сталкиваются с серьезными проблемами», — заявил Эмиль Хегберг, государственный секретарь министерства торговли и промышленности Швеции.

Списки поступающей почты в канцелярию правительства Швеции показывают, что во время пандемии коронавируса давление на шведские власти оказывалось очень сильным. Только одно министерство торговли промышленности получило сотни запросов от компаний и частных лиц в прошлом месяце. Другие отделы канцелярии также были наводнены письмами с требованиями мер поддержки со стороны правительства бизнесу.