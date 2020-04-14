Москва, , 14:02 — REGNUM Пандемия коронавируса привела к резкому сокращению рынка. В России объёмы розничной торговли упали на 35%, заявил 14 апреля президент Владимир Путин.

Рынок из-за пандемии резко и почти одномоментно сжался, подчеркнул российский лидер. Распространение коронавирусной инфекции нарушило многие кооперационные, торговые и хозяйственные связи.

Россия располагает ресурсами и резервами, чтобы проводить антикризисную политику, их нужно задействовать как можно более эффективно. Пандемия не должна стать шоком для системы управления государством, заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия пока не подошла к пику распространения коронавируса.

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