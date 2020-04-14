Москва, , 13:50 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на обеспечение доступности для семей, в состав которых входят безработные, мер социальной поддержки, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Сейчас для признания семьи нуждающейся в государственной социальной помощи, а также для предоставления различных мер социальной поддержки рассчитывается среднедушевой доход семьи за период, предшествующий дню обращения (от 3 до 12 месяцев).

Законопроект предусматривает исключение из доходов семьи, в состав которой входят безработные, доходов безработных граждан от трудовой деятельности, полученных за прошлый период.

Норма будет применяться по 31 декабря 2020 года включительно. Предполагается, что закон затронет около 170 тыс. человек.