Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Масштаб экономических последствий эпидемии коронавируса в России и вызванных ею ограничений оценивать сложно, он во многом будет зависеть от продолжительности введенных ограничений, кроме того, у нынешнего кризиса — иная природа, чем у ряда предыдущих, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 апреля, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов.

«Ясно, что в первую очередь пострадают те виды бизнеса, которые зависят от физического присутствия людей, от непродуктовых магазинов до ресторанов и фитнес-клубов. Некоторые другие могут и выиграть от нынешней ситуации — от IT-компаний, которые могут увеличить выручку, до тех, кому удастся эффективно настроить удаленную работу.

Кроме того, не в лучшем положении оказываются банки, у которых явно вырастет уровень «плохих» долгов. По причинам, не связанным с карантином, страдает и нефтяная отрасль, а учитывая, насколько велика ее доля в нашем экспорте, понятно, что пострадают в итоге и бюджетники. Хотя отчасти удар будет смягчен за счёт накопленной «подушки».

Вместе с тем нужно отметить, что это не первый кризис в истории, и что он, как и все предыдущие кризисы, становится проверкой бизнеса на прочность. Могут утратить свои позиции сравнительно неконкурентоспособные, чрезмерно закредитованные, слишком рискованные виды бизнеса. Там неплатежи и увольнения неизбежны. Но любой кризис — это структурная перестройка экономики, и другие отрасли выйдут на первый план.

Масштаб последствий пока оценивать сложно, поскольку в первую очередь он будет зависеть от продолжительности карантина. И нужно отметить, что у нынешнего кризиса совсем другая природа, чем у тех, что были в 2008 или в 1998 годах. Тогда мы наблюдали шок спроса, сейчас же — шок предложения, вызванный тем, что наложены ограничения на многие производства. Это тоже изменит последствия кризиса», — отметил Александр Скоробогатов.