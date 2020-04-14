Стокгольм, , 15:00 — REGNUM Сельское хозяйство Швеции зависит от тысяч сезонных рабочих из стран Восточной Европы, которые принимают участие в сельскохозяйственных работах. Шведская национальная ассоциация фермеров (LRF) в настоящее время реагирует на некоторые инциденты, когда многие люди не были впущены на территорию Швеции по причине ограничений на передвижения, введенные для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции. С новыми запретами столкнули и рабочие мигранты с Украины. Ограничительные меры вводились несколько недель назад, но теперь, когда пришло время посевных работ, продовольственная безопасность Швеции может столкнуться со значительными трудностями. Об этом 14 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Мы знаем, что нескольким группам работников отказали во въезде в страну, когда они приземлились в Швеции, несмотря на наличие разрешений на работу и сертификатов. Необходимо уточнить, что в Швеции они играют важную социальную роль», — заявил представитель LRF Андерс Йоханнессон.

Согласно информации LRF, сельскохозяйственным рабочим с Украины было отказано во въезде в Швецию. Основания на временное регулирование запретов на въезд в ЕС были введены для противодействия коронавирусу. Тем не менее, в постановлении о запрете говорится, что социально значимый персонал должен быть пропущен.

Например, упоминаются медицинские и транспортные работники, но конкретно о сельскохозяйственном персонале ничего не упоминается.