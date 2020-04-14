Москва, , 13:47 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, снижающие налоговую нагрузку на бизнес, покупающий маски, тест-системы, медоборудование и средства индивидуальной защиты от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции и медицинского оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции можно будет учитывать в числе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

Одновременно определяются пределы такой возможности в рамках норм, установленных правительством РФ, оно будет определять перечень таких средств, систем и оборудования.

Закон в случае его принятия распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Вместе с тем комитет Госдумы по бюджету и налогам при доработке законопроекта ко второму чтению считает целесообразным уточнить, распространяется ли мера на случаи закупки налогоплательщиком средств индивидуальной защиты, тестов и медоборудования для дальнейшей их передачи населению, медицинским учреждениям, благотворительным организациям или соответствующим подведомственным организациям (учреждениям) органов государственной власти. В этом случае комитет полагает необходимым уточнить формулировку предлагаемой нормы, дополнительно рассмотреть вопрос о предоставлении вычета либо налоговой ставки 0% по таким операциям в целях налогообложения налогом на добавленную стоимость.