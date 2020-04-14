Воронеж, , 13:47 — REGNUM Воронежская область полностью обеспечивает себя необходимыми продовольственными товарами и является донором для других регионов. Об этом в ходе пресс-конференции онлайн 14 апреля заявил заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов.

Как пояснил зампредседателя регионального правительства, по мясу, молоку, овощам и большинству круп производители региона полностью закрывают потребности жителей. Исключение составляет плодово-ягодная продукция — пока её производство составляет лишь 48% от потребности, однако в регионе закладываются новые сады и ягодники.

По данным Логвинова, сегодня запасов продовольствия в регионе достаточно, ни о каком дефиците речь идти не может. Из 55 наименований основных продуктов питания лишь пять не производятся в Воронежской области — это рис, а также рыба, рыбные консервы.

Отдельно Виктор Логвинов затронул вопрос гречки: сегодня на складах перерабатывающих предприятий этой крупы — шесть тонн, никаких проблем с обеспечением потребностей жителей нет. Также Владимир Логвинов опроверг информацию о возможном повышении цен на хлеб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области посевная, невзирая на ситуацию с коронавирусом и режим самоизоляции, идёт с опережением графика. В этом году аграрии ожидают урожай на уровне 5 млн тонн зерновых.