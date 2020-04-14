Сеул, , 13:47 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный кредитный рейтинг (IDR) южнокорейских автомобилестроительных компаний Hyundai Motor и KIA Motors на уровне"BBB+», однако прогноз «стабильный» был изменен на «негативный». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

Известно, что аналитики изменили прогноз из-за коронавируса и ухудшения финансовых показателей компаний.

Эксперты предполагают, что мировые продажи автомобилей сократятся на 15%. Спад будет заметен во втором полугодии 2020 года, однако объёмы продаж постепенно восстановятся начиная с 2021 года.

Известно, что агентство Fitch Ratings также изменило прогноз Hyundai Capital и Hyundai Card на «негативный», однако сохранило долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «BBB+» и «BBB» соответственно.

Отмечается, что на пересмотр прогноза повлияло изменение прогноза «головной» компании Hyundai Motor.